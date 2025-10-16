Muharemovic Inter | i nerazzurri non mollano l’ex Juventus casting a due per rinforzare la difesa del futuro Ultimissimi aggiornamenti

Muharemovic Inter: i nerazzurri spingono per l’ex Juventus, lui e un altro nome per rinforzare la difesa del futuro. Tutti gli ultimi aggiornamenti. Una difesa da rifondare, un calciomercato che guarda alla Serie A e a un ex talento della Juventus. L’ Inter programma il futuro del suo reparto arretrato e, come svelato dal giornalista Pasquale Guarro, ha messo nel mirino due profili che conoscono bene il nostro campionato: Tarik Muharemovic del Sassuolo e Oumar Solet dell’Udinese. Una difesa da rifondare: il caso Bisseck accelera i piani. La necessità di un intervento nasce da una doppia esigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

