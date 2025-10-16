Muharemovic Inter Ausilio a lavoro per la difesa del futuro | nel mirino il centrale del Sassuolo! Le novità

Inter News 24 Muharemovic Inter, Ausilio a lavoro per la difesa del futuro. Il classe 2003 bosniaco è tra i nomi seguiti per il dopo Bisseck. Il mercato dell’ Inter inizia a delineare le strategie per la prossima stagione, e al centro delle attenzioni della dirigenza c’è il reparto difensivo. Tra i nomi finiti sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è quello di Tarik Muharemovic, giovane e promettente difensore del Sassuolo. Classe 2003, originario della Bosnia-Erzegovina, Muharemovic si sta mettendo in mostra per personalità, concentrazione e capacità di impostare dal basso. Dopo le ottime prestazioni con la maglia neroverde, è entrato nel radar dell’Inter come possibile rinforzo in vista dell’estate, quando scadranno i contratti di Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. 🔗 Leggi su Internews24.com

