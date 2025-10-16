Mugnano via ai festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù | questa mattina la discesa della statua

Con la discesa della statua di Gesù dall’altare della Chiesa iniziano ufficialmente i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano, una delle feste religiose più sentite dell’hinterland napoletano. Decine e decine i fedeli accorsi questa mattina per partecipare alla messa celebrata da Don Antonio Di Guida. Dopo la discesa del simulacro, i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mugnano, via ai festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù: questa mattina la discesa della statua

Approfondisci con queste news

? Dal 16 al 23 ottobre il cuore della nostra Mugnano batte più forte: tornano i festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, con una settimana ricca di spettacoli, musica e appuntamenti imperdibili. Abbiamo organi - facebook.com Vai su Facebook

Festa scudetto, a Mugnano torna la “barca”: il carro che ha affascinato anche Sorrentino - della barca che nel 2023 fece emozionare tutto, con il suo giro della città e dell'hinterland. Scrive ilmattino.it