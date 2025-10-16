Mugnano incendio in un panificio | indagano i carabinieri non si esclude l’origine dolosa

Nella notte, i carabinieri della sezione operativa di Marano sono intervenuti in via Aldo Moro, a Mugnano di Napoli, per un incendio divampato all’interno di un panificio. Le fiamme, rapidamente propagate, sono state domate dai vigili del fuoco prima che potessero causare gravi danni alla struttura o alle abitazioni vicine. Fortunatamente non si registrano feriti. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

