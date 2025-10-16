Mtv chiude ma il suo cuore batte ancora

I canali musicali di Mtv chiudono nel Regno Unito, ma l’eredità del canale resta: i vj e i videoclip hanno trasformato la musica in esperienza visiva e anticipato il linguaggio dei social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mtv chiude, ma il suo cuore batte ancora

