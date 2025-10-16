Mtv chiude i canali musicali | finisce l’era dei videoclip in tv

La notizia della chiusura dei canali musicali di Mtv in Europa a partire da fine anno è la certificazione definitiva della fine di un’era. Tutto era iniziato negli Stati Uniti nel 1981 alla mezzanotte del primo agosto quando Mtv mandò in onda il primo videoclip della sua storia: Video killed the radio stars dei Buggles. Un pezzo non scelto a caso, con un titolo che era anche una dichiarazione di intenti. Da quel momento Mtv diventa il punto di riferimento dei music fan e dell’industria musicale: 24 ore al giorno di videoclip inframezzati dagli interventi parlati dei veejay. Grazie a Mtv il videoclip diventa una forma d’arte visiva e un potentissimo strumento di marketing. 🔗 Leggi su Panorama.it

