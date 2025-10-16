Mr Scorsese | il documentario su e con Martin Scorsese è imperdibile Ne abbiamo parlato con Rebecca Miller

Debutta in streaming su Apple TV il 17 ottobre un documentario in cinque parti imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, ricchissimo di analisi approfondite sui film e di aneddoti irresistibili dal set e la vita. Ecco le nostre impressioni assieme a quello che ci ha raccontato la sua regista Rebecca Miller. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Mr. Scorsese: il documentario su e con Martin Scorsese è imperdibile. Ne abbiamo parlato con Rebecca Miller.

News recenti che potrebbero piacerti

Anteprima di “Mr. Scorsese” al New York Film Festival. Tra i presenti Robert De Niro e Daniel Day-Lewis. “Mr. Scorsese” è un documentario in cinque parti della regista Rebecca Miller in arrivo su Apple TV+ il 17 ottobre. - X Vai su X

*Mr. Scorsese*: Apple TV+ presenta il trailer del documentario in 5 parti dedicato al leggendario regista. Scopri di più sul progetto nell’articolo. #MartinScorsese #MrScorsese #AppleTVPlus #Documentario - facebook.com Vai su Facebook

Mr. Scorsese: il documentario su e con Martin Scorsese è imperdibile. Ne abbiamo parlato con Rebecca Miller. - Debutta in streaming su Apple TV il 17 ottobre un documentario in cinque parti imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, ricchissimo di analisi approfondite sui film e di aneddoti irresistibil ... Scrive comingsoon.it

“Mr. Scorsese”, il trailer dell’esclusivo documentario dedicato a Martin Scorsese su Apple TV+ - Scorsese ”, il nuovo documentario in cinque parti della regista Rebecca Miller in arrivo il 17 ottobre. Da teleblog.it

Mr. Scorsese", la vita, i segreti, i film, nel documentario su Apple TV+ - E' lo straordinario ritratto di un uomo, con la sua infanzia, le sue debolezze, il suo genio, la sua perenne ... Segnala stream24.ilsole24ore.com