Mr Scorsese | il documentario su e con Martin Scorsese è imperdibile Ne abbiamo parlato con Rebecca Miller

Comingsoon.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutta in streaming su Apple TV il 17 ottobre un documentario in cinque parti imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, ricchissimo di analisi approfondite sui film e di aneddoti irresistibili dal set e la vita. Ecco le nostre impressioni assieme a quello che ci ha raccontato la sua regista Rebecca Miller. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

mr scorsese il documentario su e con martin scorsese 232 imperdibile ne abbiamo parlato con rebecca miller

© Comingsoon.it - Mr. Scorsese: il documentario su e con Martin Scorsese è imperdibile. Ne abbiamo parlato con Rebecca Miller.

News recenti che potrebbero piacerti

mr scorsese documentario martinMr. Scorsese: il documentario su e con Martin Scorsese è imperdibile. Ne abbiamo parlato con Rebecca Miller. - Debutta in streaming su Apple TV il 17 ottobre un documentario in cinque parti imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, ricchissimo di analisi approfondite sui film e di aneddoti irresistibil ... Scrive comingsoon.it

mr scorsese documentario martin“Mr. Scorsese”, il trailer dell’esclusivo documentario dedicato a Martin Scorsese su Apple TV+ - Scorsese ”, il nuovo documentario in cinque parti della regista Rebecca Miller in arrivo il 17 ottobre. Da teleblog.it

mr scorsese documentario martinMr. Scorsese", la vita, i segreti, i film, nel documentario su Apple TV+ - E' lo straordinario ritratto di un uomo, con la sua infanzia, le sue debolezze, il suo genio, la sua perenne ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Mr Scorsese Documentario Martin