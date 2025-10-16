Motorini elettrici ed e-bike sequestri e multe nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minuti Motorini elettrici ed e-bike hanno invaso le strade ma se modificati, sono dei veri e propri scooter. Ciò comporta maggiore velocità ma anche obblighi che il rider deve rispettare altrimenti incappa in gravi sanzioni, anche la denuncia penale. Il confine tra scooter e bici elettriche diventa sempre più sottile e corre sul filo dei 25 chilometri orari. Entro questa velocità, salvo modifiche alla batteria e all'impianto di accelerazione, spiegano gli investigatori,. parliamo di e bike. Oltre i 25 kmh siamo difronte a veicoli da immatricolare, assicurare e per i quali è necessario anche il casco.

