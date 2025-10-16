Motori per auto a prezzi vantaggiosi ma è una truffa
Una finta vendita di motori per auto si è trasformata in una trappola per due cittadini, caduti nella rete di truffatori online. Grazie a un’articolata attività d’indagine condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Chiusano San Domenico e Nusco, una 21enne della provincia di Napoli e un 42enne. 🔗 Leggi su Casertanews.it
