Motori 1.2 PureTech sotto inchiesta in Francia | aperta indagine ufficiale sui difetti

Il motore di PSA è finito sotto la lente del governo francese dopo centinaia di segnalazioni sul consumo d’olio e sui guasti alla cinghia di distribuzione. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Motori 1.2 PureTech sotto inchiesta in Francia: aperta indagine ufficiale sui difetti

