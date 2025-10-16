MotoGP Marco Bezzecchi | Rispetto la decisione della direzione gara Philip Island è una pista particolare

È arrivata nella giornata la notizia della penalità che lo Stewards Panel della MotoGP ha inflitto a Marco Bezzecchi a causa dell'incidente con Marc Marquez avvenuto nel GP di Indonesia. Il pilota Aprilia dovrà infatti scontare due long lap penalty durante la gara del Gran Premio di Australia 2025, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Philip Island si prevede un weekend appassionante, nonostante l'assenza del campione del Mondo Marc Marquez, operato alla spalla in Spagna. Marco Bezzecchi cercherà di disputare una tre giorni positiva, nonostante i problemi fisici e la penalità da scontare.

