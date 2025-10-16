MotoGP Marco Bezzecchi deve pensare in grande per diventare grande davvero!
Alle prime luci dell’alba di domenica 5 ottobre, c’era chi si chiedeva se Marco Bezzecchi potesse essere un pretendente al titolo iridato del futuro. Neppure un paio di ore dopo, gli stessi che si erano posti il quesito hanno ritenuto di averne trovato la risposta. Negativa, visto quanto combinato dal Bez nel Gran Premio d’Indonesia, durante il quale è stato vittima della sua stessa foga di recuperare dopo una brutta partenza. Ebbene, per fortuna non siamo in tribunale e non si ragiona in termini giuridici. Quanto accaduto a Mandalika non rappresenta una sentenza, ma può viceversa essere un punto d’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Marco Bezzecchi ha ricevuto un doppio Long Lap Penalty per il GP di domenica per il contatto che ha messo fuori gioco Marc Marquez a Mandalika. #MemasGP #AustralianGP #MotoGP - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP Giovedì Marco Bezzecchi a Phillip Island dovrà recarsi presso l'ufficio del collegio dei commissari per dibattere su quanto accaduto in gara a Mandalika, nello specifico il contatto con Marc Marquez e conseguente caduta. In questa circostanza gli ver - X Vai su X
MotoGP 2025. GP dell'Australia. Arrivata la penalità per Marco Bezzecchi dopo l'incidente con Marc Marquez: doppio Long lap penalty - L'incidente è avvenuto nella domenica di Mandalika, ma lo stewards panel prima di comminare la penalità, ha aspettato di poter parlare con il pilota nel giovedì australiano ... Scrive moto.it
Ufficiale, Bezzecchi dovrà scontare un doppio Long Lap Penalty in Australia - Come da previsione, la punizione per Bezzecchi è arrivata sotto forma di doppio Long Lap Penalty che sarà da scontare nella gara di domenica. Secondo formulapassion.it
Motogp: contatto con Marquez, penalizzato Bezzecchi - L'incidente con Marc Marqeuz in Indonesia costa caro a Marco Bezzecchi. Si legge su ansa.it