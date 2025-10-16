Alle prime luci dell’alba di domenica 5 ottobre, c’era chi si chiedeva se Marco Bezzecchi potesse essere un pretendente al titolo iridato del futuro. Neppure un paio di ore dopo, gli stessi che si erano posti il quesito hanno ritenuto di averne trovato la risposta. Negativa, visto quanto combinato dal Bez nel Gran Premio d’Indonesia, durante il quale è stato vittima della sua stessa foga di recuperare dopo una brutta partenza. Ebbene, per fortuna non siamo in tribunale e non si ragiona in termini giuridici. Quanto accaduto a Mandalika non rappresenta una sentenza, ma può viceversa essere un punto d’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, Marco Bezzecchi deve "pensare in grande" per diventare "grande" davvero!