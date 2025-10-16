MotoGP in tv GP Australia 2025 | orari 17 ottobre streaming programma Sky e TV8

Domani, venerdì 17 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Australia, diciannovesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Phillip Island, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. In MotoGP ci sarà l’assenza del neo campione del mondo, Marc Marquez. La caduta a Mandalika (Indonesia) ha avuto delle conseguenze e lo spagnolo, avendo già conquistato il titolo, ha pensato bene di prendere tutte le precauzioni del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

