MotoGP GP Australia 2025 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara
Il Gran Premio di Australia di MotoGP avrà luogo nell’imminente fine settimana. Il venerdì sarà, come d’abitudine, consacrato alle prove e alle pre-qualifiche. Dopodiché, nella giornata di sabato 18, saranno emessi i primi verdetti con le qualifiche di tutte le classi e la Sprint di MotoGP. Il weekend raggiungerà il pinnacolo domenica 19, quando si terranno le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Phillip Island è un tracciato favoloso, letteralmente d’ altri tempi. Concepito negli anni ’80, è rimasto sostanzialmente immutato da allora. Spettacolari curvoni veloci, asfalto abrasivo, meteo spesso inclemente, passaggi a strapiombo sul mare e il pericolo rappresentato dai gabbiani che attraversano di continuo la carreggiata in volo radente, rendono questo contesto unico e affascinante. 🔗 Leggi su Oasport.it
