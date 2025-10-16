MotoGP GP Australia 2025 Senza Marquez ‘liberi tutti’ ma in 5 hanno qualcosa da dire più degli altri

Il weekend del 17-19 ottobre vedrà la MotoGP impegnata in Australia. Vero che il Mondiale è già stato vinto matematicamente da Marc Marquez, ma il tracciato di Phillip Island è sempre interessante e prescinde dalle dinamiche del campionato. La pista è vecchio stile, incastonata in uno degli scenari più affascinanti in assoluto e propone sempre gare emozionanti. Marquez, peraltro, non ci sarà. La frattura della scapola rimediata a Mandalika lo ha costretto a un rientro anticipato in Europa. Nella migliore delle ipotesi lo rivedremo a Portimao, a inizio novembre. Dunque il tiranno della MotoGP lascia campo libero agli avversari, che sapranno di non doversi confrontare con chi, nella stagione corrente, li ha generalmente spazzati via come una palla da bowling fa con i birilli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Australia 2025. Senza Marquez ‘liberi tutti’, ma in 5 hanno qualcosa da dire più degli altri

Scopri altri approfondimenti

MotoGP in Australia: l'analisi del circuito di Phillip Island, curva dopo curva #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AustralianGP - X Vai su X

#MotoGP #MotoGP2025 #PhillipIsland #AustralianGP #Motorionline CONFERENZA STAMPA MOTOGP AUSTRALIA Segui con noi le dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 7:00 LINK ALLA DIRETTA - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP 2025. GP di Australia. Phillip Island è splendida e non così severa per i freni - Brembo, nel suo report puntuale, sottolinea che la pista australiana è la meno impegnativa del calendario mondiale per l’impianto frenante. Scrive moto.it

MotoGP, GP Australia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8 - Dopo quasi due settimane di stop, il Motomondiale torna protagonista a Phillip Island da venerdì 17 a domenica 19 ottobre con il weekend del Gran Premio ... Riporta oasport.it

MotoGP 2025. GP dell'Australia. Marco Bezzecchi spiega l'incidente con Marc Marquez: "Il problema è stato fuori dalla pista: il gradino della ghiaia" - Non stavo cercando di sorpassarlo, è stato un mio errore di valutazione ... Si legge su moto.it