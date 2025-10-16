MotoGP GP Australia 2025 Senza Marquez ‘liberi tutti’ ma in 5 hanno qualcosa da dire più degli altri

Il weekend del 17-19 ottobre vedrà la MotoGP impegnata in Australia. Vero che il Mondiale è già stato vinto matematicamente da Marc Marquez, ma il tracciato di Phillip Island è sempre interessante e prescinde dalle dinamiche del campionato. La pista è vecchio stile, incastonata in uno degli scenari più affascinanti in assoluto e propone sempre gare emozionanti. Marquez, peraltro, non ci sarà. La frattura della scapola rimediata a Mandalika lo ha costretto a un rientro anticipato in Europa. Nella migliore delle ipotesi lo rivedremo a Portimao, a inizio novembre. Dunque il tiranno della MotoGP lascia campo libero agli avversari, che sapranno di non doversi confrontare con chi, nella stagione corrente, li ha generalmente spazzati via come una palla da bowling fa con i birilli. 🔗 Leggi su Oasport.it

