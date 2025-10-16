MotoGP GP Australia 2025 | gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara Guida Sky e TV8

Dopo quasi due settimane di stop, il Motomondiale torna protagonista a Phillip Island da venerdì 17 a domenica 19 ottobre con il weekend del Gran Premio d’Australia 2025, valevole come diciannovesimo e quartultimo capitolo della stagione. Marc Marquez e Josè Antonio Rueda hanno già festeggiato la certezza aritmetica del titolo rispettivamente in MotoGP ed in Moto3, mentre resta apertissima la sfida iridata in Moto2 tra Manuel Gonzalez e Diogo Moreira. Nella classe regina, in assenza del dominatore Marc Marquez causa infortunio, ci sarà campo libero per tanti possibili protagonisti che devono puntare al podio e anche alla vittoria di tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Australia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

