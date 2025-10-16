MotoGP Bezzecchi punito per l’incidente con Marquez | due long lap penalty

In Australia il pilota Aprilia dovrà scontare una penalità per il contatto provocato nel GP d'Indonesia. Si complica la rimonta al terzo posto iridato, occupato da Bagnaia.

UFFICIALE - È stata comunicata la sanzione che Bezzecchi dovrà scontare a causa dell'incidente che ha coinvolto Marc Marquez a Mandalika. "Rispetto e accetto la decisione" ha dichiarato il pilota Aprilia #motogp #marcobezzecchi #aprilia #corsedimoto - X Vai su X

[#MotoGP] Marco Bezzecchi è stato spettatore privilegiato della "sfida" tra Valentino Rossi e Casey Stoner al Ranch di Tavullia, dove l'australiano ha ritrovato il suo vecchio rivale. Tante le emozioni per il riminese, che è anche pronto ad affrontare il suo ultimo - facebook.com Vai su Facebook

Ufficiale, Bezzecchi dovrà scontare un doppio Long Lap Penalty in Australia - Come da previsione, la punizione per Bezzecchi è arrivata sotto forma di doppio Long Lap Penalty che sarà da scontare nella gara di domenica. Lo riporta formulapassion.it

MotoGP | Doppia long lap penalty per Bezzecchi: "Ho sbagliato, accetto la penalità" - Il pilota dell'Aprilia è stato punito per l'incidente al via della gara di Mandalika, che è costato un infortunio a Marc Marquez, ma si è preso le sue responsabilità, ammettendo di aver commesso un er ... msn.com scrive

