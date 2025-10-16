MotoGp Aldeguer sogna il rosso | L’obiettivo è arrivare in Ducati ufficiale
Philip Island, 16 ottobre 2025 – Fermin Aldeguer sulla moto ufficiale Ducati? Il sogno è quello. Il giovane pilota spagnolo lavora per riuscirci e chissà che Borgo Panigale non stia iniziando a valutare il da farsi. A rischiare potrebbe essere Pecco Bagnaia, reduce da un 2025 molto difficile, e con il cambio regolamentare tanti scenari sono pronti a mutare. I rumors nel paddock serpeggiano e Aldeguer, nel corso di una intervista a Sky Sport Moto gp, non li ha di certo spenti. Il 2027 può diventare il suo anno su una moto rossa, in una scalata simile a quella di Marc Marquez, pure lui passato da Gresini prima di prendersi il nono titolo mondiale della carriera qualche settimana fa a Motegi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
