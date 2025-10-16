Motociclismo Baldassarri torna in Superbike Il montecosarese avrà una Ducati

Lorenzo Baldassarri torna in Superbike. La trattativa con il team Pata GoEleven è andata a buon fine e così il centauro di Montecosaro il prossimo anno rientrerà nel mondo che conta sostituendo Andrea Iannone. Il 28enne, vincitore del titolo Red Bull Rookies Cup nel 2011, autore di 5 successi in Moto2, vicecampione del Mondo Supersport nel 2022, rientrerà nel WorldSBK sposando il progetto della scuderia guidata da Gianni Ramello e Denis Sacchetti. Guiderà una Ducati Panigale V4R e sperimenterà le nuove gomme Pirelli. Il Balda era stato protagonista in Superbike nel 2023 in sella ad una Yamaha, ma non aveva fatto bene (miglior risultato un 12° posto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

