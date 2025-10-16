Moto3 con il titolo già assegnato a Rueda ci attende un fine settimana elettrizzante a Phillip Island

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Si gareggerà sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island in vista di una gara che, come sempre, si annuncia emozionante e ricca di colpi di scena. La pista posizionata vicina a Ventnor, nello Stato di Victoria, infatti, unisce tratti di altissima velocità a curve mozzafiato con alcuni punti iconici come il tornantino Honda Corner, la Siberia e, soprattutto, la famigerata curva 10, una picchiata nella quale solo chi ha coraggio può provare un attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, con il titolo già assegnato a Rueda ci attende un fine settimana elettrizzante a Phillip Island

