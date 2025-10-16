Moto2 | Gonzalez prepara la fuga a Phillips Island Morerira unico outsider?

Da un lato un pilota che vuole scappare ancora, dall’altro uno che vuole fare saltare il banco. Manuel Gonzalez spera di continuare a tenere una distanza di sicurezza al GP d’Australia, diciannovesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo weekend presso il tracciato di Philip Island. Riepiloghiamo la situazione. Al momento il centauro arruolato tra le file della Liqui Moly Dynavolt Intact GP comanda le operazioni con il parziale di 258 punti, seguito dal brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), secondo a quota 229 davanti al più lontano Aron Canet (Fantic Racing), terzo con 202 sigilli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2: Gonzalez prepara la fuga a Phillips Island, Morerira unico outsider?

