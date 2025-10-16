Moscardelli | Non sono diventato un milionario De Rossi mi scrisse per un tatuaggio | sei matto?
Davide Moscardelli a Fanpage.it racconta il progetto della sua scuola di tecnica individuale 'Moscagol' e riannoda i fili della sua carriera tra ricordi, aneddoti e nuovi progetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
