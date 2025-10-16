Mosca schiera i nuovi droni intelligenti | ecco a cosa puntano e cosa rischia Kiev
L’incremento degli attacchi russi alla rete ferroviaria ucraina segna una nuova fase del conflitto. L’impiego di droni a lungo raggio, dotati di sistemi avanzati di guida e trasmissione, punta a colpire il sistema logistico del Paese, con ripercussioni sul piano militare, economico e sociale. Un attacco preciso al cuore della rete logistica ucraina. Di recente, un convoglio ferroviario ucraino è stato colpito vicino alla cittadina di Bobrovytsya, nella regione di Chernihiv, a oltre 150 chilometri dal confine con la Russia. Fonti ufficiali ucraine riferiscono che l’obiettivo era un treno in movimento, attaccato inizialmente alla locomotiva e poi ai vagoni, alcuni dei quali trasportavano carburante e cereali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Radio1 Rai. . #Ucraina Nella notte attacchi della Russia con 595 droni e 48 missili: Kiev è stato il principale bersaglio. Tra i 4 morti, una bambina di 12 anni; 40 i feriti. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari. La Polonia schiera i caccia come misura dife - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina Nella notte attacchi della Russia con 595 droni e 48 missili: Kiev è stato il principale bersaglio. Tra i 4 morti, una bambina di 12 anni; 40 i feriti. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari. La Polonia schiera i caccia come misura difensiva preventi - X Vai su X
Mosca lancia 40 missili e 600 droni, molti vicino al confine polacco: decollano i caccia Nato - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha denunciato attacchi russi con 40 missili da crociera e 580 droni di vario ... Come scrive quotidiano.net
Guerra ucraina, nuovi droni russi a fibra ottica: il primo attacco nel Donetsk. Ecco come funzionano - Il 5 ottobre nella città di Kramatorsk, nell'Oblast' di Donetsk, il Cremlino ha condotto per la prima volta un attacco con drone in ... Scrive msn.com
Droni russi in Europa, la Nato avverte Mosca che userà ogni mezzo per difendersi da violazioni dello spazio aereo - La dichiarazione arriva dopo che l'Estonia ha richiesto consultazioni formali ai sensi dell'articolo 4 del trattato della Nato, in seguito all'incursione di tre caccia russi nello spazio aereo ... it.euronews.com scrive