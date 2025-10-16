L’incremento degli attacchi russi alla rete ferroviaria ucraina segna una nuova fase del conflitto. L’impiego di droni a lungo raggio, dotati di sistemi avanzati di guida e trasmissione, punta a colpire il sistema logistico del Paese, con ripercussioni sul piano militare, economico e sociale. Un attacco preciso al cuore della rete logistica ucraina. Di recente, un convoglio ferroviario ucraino è stato colpito vicino alla cittadina di Bobrovytsya, nella regione di Chernihiv, a oltre 150 chilometri dal confine con la Russia. Fonti ufficiali ucraine riferiscono che l’obiettivo era un treno in movimento, attaccato inizialmente alla locomotiva e poi ai vagoni, alcuni dei quali trasportavano carburante e cereali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mosca schiera i nuovi droni “intelligenti”: ecco a cosa puntano e cosa rischia Kiev