Mosaico contemporaneo Due mostre parallele
Nell’ambito della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna che inaugura domani, Palazzo Rasponi ospita le mostre personali parallele ’Breath’, di Shahzia Sikander, artista di origini pakistane, che vive e lavora a New York, in collaborazione con la Galleria Valentina Bonomo e ’Studies in osaics’, dell’artista libanese Omar Mismar, a cura di Serena Simoni e Daniele Torcellini realizzate grazie al contributo della Regione Emilia–Romagna, di Marcegaglia Ravenna, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e di Orsoni Venezia 1888. Recentemente ospitati alla Biennale di Venezia 2024, i due esplorano temi legati all’identità, alle politiche di genere, alle tensioni sociali e ai conflitti del presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
