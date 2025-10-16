Nell’ambito della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna che inaugura domani, Palazzo Rasponi ospita le mostre personali parallele ’Breath’, di Shahzia Sikander, artista di origini pakistane, che vive e lavora a New York, in collaborazione con la Galleria Valentina Bonomo e ’Studies in osaics’, dell’artista libanese Omar Mismar, a cura di Serena Simoni e Daniele Torcellini realizzate grazie al contributo della Regione Emilia–Romagna, di Marcegaglia Ravenna, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e di Orsoni Venezia 1888. Recentemente ospitati alla Biennale di Venezia 2024, i due esplorano temi legati all’identità, alle politiche di genere, alle tensioni sociali e ai conflitti del presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mosaico contemporaneo. Due mostre parallele