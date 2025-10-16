Morto il 19enne accoltellato a Ostia si è spento in terapia intensiva dopo ore di agonia

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta il 19enne accoltellato in strada a Ostia. È morto alle ore 21 all'ospedale San Camillo di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morto 19enne accoltellato ostiaOstia, lite per l'acquisto di droga: ragazzo di 19 anni accoltellato e ucciso - È morto il ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri in via Forni a Ostia. Da ilmessaggero.it

morto 19enne accoltellato ostiaAccoltellato in strada a Ostia, 19enne in fin di vita - Roma – Un 19enne versa in gravissime condizioni per una o più coltellate infertegli, ieri sera tra via Umberto ... Scrive ilpuntoamezzogiorno.it

morto 19enne accoltellato ostiaOstia, un giovane è stato accoltellato in strada tra i palazzi dello spaccio. È grave - Tra le vie delle spaccio che circondano piazzale Lorenzo Gasparri, chi sbaglia o chi non paga viene colpito. Secondo romatoday.it

