Morto il 19enne accoltellato a Ostia si è spento in terapia intensiva dopo ore di agonia
Non ce l'ha fatta il 19enne accoltellato in strada a Ostia. È morto alle ore 21 all'ospedale San Camillo di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Incidente nel #Casertano, morto giovanissimo - Il fratello 19enne è ancora ricoverato all’Ospedale Cardarelli di Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Leon Moser, il 19enne morto schiacciato da una statua di bronzo: «Sognava di diventare pilota di elisoccorso» - X Vai su X
Ostia, lite per l'acquisto di droga: ragazzo di 19 anni accoltellato e ucciso - È morto il ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri in via Forni a Ostia. Da ilmessaggero.it
Accoltellato in strada a Ostia, 19enne in fin di vita - Roma – Un 19enne versa in gravissime condizioni per una o più coltellate infertegli, ieri sera tra via Umberto ... Scrive ilpuntoamezzogiorno.it
Ostia, un giovane è stato accoltellato in strada tra i palazzi dello spaccio. È grave - Tra le vie delle spaccio che circondano piazzale Lorenzo Gasparri, chi sbaglia o chi non paga viene colpito. Secondo romatoday.it