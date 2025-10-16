Morto a 92 anni Kanchha Sherpa era l'ultimo membro vivente della prima spedizione sul Monte Everest
Kanchha Sherpa, l'ultimo membro sopravvissuto della squadra di alpinisti che per prima conquistò il monte Everest nel 1953, è morto all'età di 92 anni. L'anziano è deceduto oggi, giovedì 16 ottobre, nella sua casa a Kapan, nel distretto di Kathmandu. "Era una leggenda vivente e un'ispirazione per chi lavora nel settore", ha detto il presidente della Nepal Mountaineering Association. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Ravenna, morto operaio di 67 anni: investito da un camion mentre è al lavoro - X Vai su X
È morto a 51 anni D'Angelo, compositore e cantante R&B vincitore di un Grammy Award: conquistò grande fama con “Untitled (How Does It Feel)”. La famiglia dell'artista di Richmond, il cui vero nome era Michael Eugene Archer, fa sapere che è morto dopo un - facebook.com Vai su Facebook
Morto a 92 anni Kanchha Sherpa, era l’ultimo membro vivente della prima spedizione sul Monte Everest - Kanchha Sherpa, l'ultimo membro sopravvissuto della squadra di alpinisti che per prima conquistò il monte Everest nel 1953, è morto all'età di 92 anni ... Segnala fanpage.it