Morto a 92 anni Kanchha Sherpa era l'ultimo membro vivente della prima spedizione sul Monte Everest

Kanchha Sherpa, l'ultimo membro sopravvissuto della squadra di alpinisti che per prima conquistò il monte Everest nel 1953, è morto all'età di 92 anni. L'anziano è deceduto oggi, giovedì 16 ottobre, nella sua casa a Kapan, nel distretto di Kathmandu. "Era una leggenda vivente e un'ispirazione per chi lavora nel settore", ha detto il presidente della Nepal Mountaineering Association. 🔗 Leggi su Fanpage.it