morto 20enne accoltellato durante una lite a ostia

AGI - È morto il 20enne romano accoltellato alla coscia destra, alle 23 di ieri a Nuova Ostia, nel corso di una lite tra più persone nata, secondo una prima ricostruzione, per la vendita di droga. Ad indagare sui fatti i Carabinieri della Compagnia di Ostia. Dopo l'episodio il giovane era stato trasferito all'ospedale San Camillo di Roma e ricoverato in terapia intensiva dove è poi deceduto. . 🔗 Leggi su Agi.it

