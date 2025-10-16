Morto 20enne accoltellato durante una lite a Ostia

AGI - È morto il 20enne romano accoltellato alla coscia destra, alle 23 di ieri a Nuova Ostia, nel corso di una lite tra più persone nata, secondo una prima ricostruzione, per la vendita di droga. Ad indagare sui fatti i Carabinieri della Compagnia di Ostia. Dopo l'episodio il giovane era stato trasferito all'ospedale San Camillo di Roma e ricoverato in terapia intensiva dove è poi deceduto.  . 🔗 Leggi su Agi.it

