AGI - È morto il 20enne romano, Simone Schiavello, accoltellato alla coscia destra, alle 23 di ieri a Nuova Ostia, nel corso di una lite tra più persone nata, secondo una prima ricostruzione, per la vendita di droga. Ad indagare sui fatti i Carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno fermato un sospettato. Dopo l'aggressione il giovane era stato trasferito all'ospedale San Camillo di Roma e ricoverato in terapia intensiva dove è poi deceduto. A bloccare il presunto omicida, i Carabinieri della Compagnia di Ostia. L'uomo è stato raggiunto da un fermo di indiziato di delitto. . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Morto 20enne accoltellato durante una lite a Ostia, un fermo