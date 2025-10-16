Morto 20enne accoltellato durante una lite a Ostia un fermo
AGI - È morto il 20enne romano, Simone Schiavello, accoltellato alla coscia destra, alle 23 di ieri a Nuova Ostia, nel corso di una lite tra più persone nata, secondo una prima ricostruzione, per la vendita di droga. Ad indagare sui fatti i Carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno fermato un sospettato. Dopo l'aggressione il giovane era stato trasferito all'ospedale San Camillo di Roma e ricoverato in terapia intensiva dove è poi deceduto. A bloccare il presunto omicida, i Carabinieri della Compagnia di Ostia. L'uomo è stato raggiunto da un fermo di indiziato di delitto. . 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
+++ INTERVIENE PER SEDARE UNA RISSA E GLI SPARANO IN TESTA +++ Morto un giovane 20enne a Palermo https://qds.it/interviene-sedare-rissa-sparano-testa-tragedia-palermo/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook
SCONTRO TRA MOTO E AUTO, MUORE 20ENNE Tragico incidente nel corso della notte a lungo via Nazionale ad Angri. Per cause in via di accertamento, il 20enne, Pasquale... - X Vai su X
È morto il 20enne accoltellato durante una rissa a Ostia. Si indaga per droga - Colpito alla coscia, stanotte il giovane è stato operato d’urgenza al San Camillo di Roma. Riporta quotidiano.net
Morto 20enne accoltellato durante una lite a Ostia - È morto il 20enne romano accoltellato alla coscia destra, alle 23 di ieri a Nuova Ostia, nel corso di una lite tra più persone nata, secondo una prima ricostruzione, per la vendita di droga. Scrive msn.com
Ostia, morto il 20enne accoltellato durante una lite - Il giovane era stato trasferito nella notte all’ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ad un interven ... Si legge su msn.com