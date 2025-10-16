Morte Paolo Taormina oggi i funerali a Palermo Maranzano resta in carcere | Totale disprezzo per vita umana

Nella giornata di oggi, giovedì 16 ottobre, si terrà il funerale di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo dopo aver cercato di sedare una rissa davanti al locale dei genitori. Le attività commerciali della città, insieme a scuole e associazioni, si fermeranno per 10 minuti, mentre il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Le esequie si terranno alle 10.30 nella Cattedrale di Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

PALERMO, LUTTO CITTADINO PER LA MORTE DI PAOLO TAORMINA TELE ONE SEGUIRA' IL FUNERALE IN CATTEDRALE DALLE ORE 10:00 IN DIRETTA SULLA PROPRIA PAGINA FACEBOOK PER POI PROSEGUIRE CON INTERVISTE E APPROFON - facebook.com Vai su Facebook

Morte Paolo Taormina, oggi udienza di convalida per Maranzano: “Mi sfidava e io ho sparato, lo avevo avvisato” - Si terrà oggi alle 11 l'udienza di convalida del fermo per Gaetano Maranzano, il 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina avvenuto a Palermo ... Scrive fanpage.it

Legacoop Sicilia, 'morte di Taormina è una ferita di tutti' - Legacoop Sicilia esprime "profondo cordoglio e indignazione per l'omicidio di Paolo Taormina, giovane di 21 anni ucciso la notte scorsa notte nel quartiere Olivella di Palermo, mentre tentava di ferma ... ansa.it scrive

Paolo Taormina, giovedì i funerali: aperta la camera ardente, l'autopsia conferma la morte per un colpo di pistola - Autopsia conferma: colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca; sospettato confessa, Palermo in lutto e funerali giovedì in cattedrale ... Secondo lasicilia.it