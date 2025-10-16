Morte Paolo Taormina oggi i funerali a Palermo Maranzano resta in carcere | Totale disprezzo per vita umana

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, giovedì 16 ottobre, si terrà il funerale di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo dopo aver cercato di sedare una rissa davanti al locale dei genitori. Le attività commerciali della città, insieme a scuole e associazioni, si fermeranno per 10 minuti, mentre il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Le esequie si terranno alle 10.30 nella Cattedrale di Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

morte paolo taormina oggiMorte Paolo Taormina, oggi udienza di convalida per Maranzano: “Mi sfidava e io ho sparato, lo avevo avvisato” - Si terrà oggi alle 11 l'udienza di convalida del fermo per Gaetano Maranzano, il 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina avvenuto a Palermo ... Scrive fanpage.it

morte paolo taormina oggiLegacoop Sicilia, 'morte di Taormina è una ferita di tutti' - Legacoop Sicilia esprime "profondo cordoglio e indignazione per l'omicidio di Paolo Taormina, giovane di 21 anni ucciso la notte scorsa notte nel quartiere Olivella di Palermo, mentre tentava di ferma ... ansa.it scrive

morte paolo taormina oggiPaolo Taormina, giovedì i funerali: aperta la camera ardente, l'autopsia conferma la morte per un colpo di pistola - Autopsia conferma: colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca; sospettato confessa, Palermo in lutto e funerali giovedì in cattedrale ... Secondo lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Paolo Taormina Oggi