Morte Margaret Spada divieto di esercizio della professione per un anno per i medici indagati

La ragazza di Lentini (Siracusa) è deceduta a 22 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico della Capitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

