Morte Margaret Spada divieto di esercizio della professione per un anno per i medici indagati
La ragazza di Lentini (Siracusa) è deceduta a 22 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico della Capitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Margaret morta dopo la rinoplastica: divieto di professione per due medici Disposta dal gip di Roma la misura del divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Marco Antonio Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spa
Morte di Margaret Spada per rinoplastica: i medici Procopio (ora in Albania) interdetti per un anno
Margaret Spada morta per una rinoplastica: sospesi i medici Marco e Antonio Procopio - Divieto di esercizio della professione, per un anno, per i due chirurghi plastici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo
Margaret Spada, i due medici sospesi a 11 mesi dalla morte: Marco e Antonio Procopio non potranno esercitare per un anno - A distanza di quasi un anno dalla morte di Margaret Spada, i due medici padre e figlio indagati per omicidio colposo in relazione alla sua
Margaret Spada, morta dopo una rinoplastica: misura per 2 medici - ROMA – Disposta dal gip di Roma la misura del divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Marco Antonio Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spada.