Morte Andrea Misson il cordoglio della politica | Vicini alla famiglia
La politica regionale si stringe attorno alla famiglia di Andrea Misson, il giovane operaio di 21 anni e originario di Paularo morto in seguito ad un grave incidente sul lavoro avvenuto nove giorni fa a Trieste. “La mia vicinanza e il mio pensiero alla famiglia di Andrea e a tutti i suoi cari” ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altre letture consigliate
È stata rinviata al prossimo 13 novembre l’udienza che dovrebbe decidere le sorti dei due istruttori indagati per la morte di Andrea Demattei, il giovane studente di 14 anni rimasto incastrato con la canoa sotto il ponte della Maddalena di Chiavari e morto a cau - facebook.com Vai su Facebook
Morte Andrea Purgatori, cliniche e assicurazione citati come responsabili civili - X Vai su X
Morto Andrea Misson: l’operaio di ventun anni - Andrea Misson, il giovane operaio friulano di 21 anni coinvolto nel grave incidente avvenuto lunedì pomeriggio in una villa situata in Costiera, al civico 96, è morto. alphabetcity.it scrive
Addio ad Andrea: il giovane operaio di Paularo non ce l’ha fatta - Troppo gravi le ferite riportate dal 21enne nell’incidente in un cantiere di Trieste avvenuto lo scorso 6 ottobre ... Secondo udinetoday.it