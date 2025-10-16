Morte Andrea Misson il cordoglio della politica | Vicini alla famiglia

La politica regionale si stringe attorno alla famiglia di Andrea Misson, il giovane operaio di 21 anni e originario di Paularo morto in seguito ad un grave incidente sul lavoro avvenuto nove giorni fa a Trieste. “La mia vicinanza e il mio pensiero alla famiglia di Andrea e a tutti i suoi cari” ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

