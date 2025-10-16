Morta la donna picchiata con una mazzuola dal marito due mesi fa L'uomo aveva inscenato una rapina

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, la donna di 60 anni picchiata con una mazzuola dal marito a Somma Vesuviana, nel Napoletano. L'uomo, 70 anni, era già stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morta donna picchiata mazzuolaUccisa a colpi di mazzuola dal marito: la vittima aveva 60 anni - Vasylyeva Olena Georgiyivna, 60 anni, è morta oggi, a Napoli, nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 6 agosto quando il marito, Domenico Pirozzi, 69 anni, la colpì alla testa con una mazzuola ... Riporta napolitoday.it

