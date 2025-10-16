Morta la donna picchiata con una mazzuola dal marito due mesi fa L'uomo aveva inscenato una rapina

Non ce l'ha fatta Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, la donna di 60 anni picchiata con una mazzuola dal marito a Somma Vesuviana, nel Napoletano. L'uomo, 70 anni, era già stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccisa a colpi di mazzuola dal marito: la vittima aveva 60 anni - Vasylyeva Olena Georgiyivna, 60 anni, è morta oggi, a Napoli, nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 6 agosto quando il marito, Domenico Pirozzi, 69 anni, la colpì alla testa con una mazzuola ... Riporta napolitoday.it