Morta all' ospedale l' anziana investita dal fratello | si indaga per omicidio colposo
È morta ieri all’ospedale San Martino di Itala Martini, 87 anni, a seguito di un incidente avvenuto alcuni giorni fa a Rossiglione. La donna era stata investita in retromarcia dal fratello il 26 settembre scorso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima era caduta a terra battendo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
È morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso la neonata che si era aggravata con sintomi di asfissia dopo il parto avvenuto in casa ieri, a Borso del Grappa - facebook.com Vai su Facebook
Rossiglione, investita in retromarcia dal fratello: anziana muore dopo 20 giorni. Disposta l’autopsia - E' morta dopo quasi 20 giorni di agonia Itala Martini, la donna di 87 anni investita dal fratello a Rossiglione, nel genovesato. Scrive ilsecoloxix.it
Investita dal fratello muore dopo venti giorni in ospedale, disposta autopsia - Contro ogni previsione, dopo alcuni giorni in terapia intensiva, Itala ha aperto gli occhi, sorprendendo medici e familiari. Secondo primocanale.it
E’ morta la donna di 87 anni investita dal fratello che faceva retromarcia: aperta un’inchiesta - E’ morta ieri all’ospedale San Martino di Genova Itala Martini, la donna di 87 anni investita a Rossiglione lo scorso 26 settembre dal fratello che faceva retromarcia con l’auto. Riporta msn.com