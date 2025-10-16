Morta a 39 anni la maratoneta Anna Zilio | il corpo trovato in casa dai genitori Il running veneto in lutto | Eri una colonna

Anna Zilio, nata a Marano Vicentino e residente a Verona, è morta a 39 anni: il suo corpo è stato trovato in casa dai genitori. Laureata in giurisprudenza, ex praticante avvocato, aveva scelto di dedicare la sua vita allo sport e alla sua grande passione, la corsa. Maratoneta di ottimo livello, lavorava in un negozio di articoli sportivi a Verona e correva per il suo Team, Km Sport. “Ciao Anna, eri una colonna portante della nostra squadra. In questo momento non troviamo le parole per esprimere il vuoto che lasci”: la ricordano con queste parole. Tutto il mondo del running veneto è sconvolto dalla notizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

