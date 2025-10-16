Morì dopo un intervento di rinoplastica | due medici sospesi per dodici mesi

Divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Marco Antonio Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini, nel Siracusano, deceduta durante una operazione di rinoplastica parziale il 4 novembre 2024 a Roma. I carabinieri del Nas hanno eseguito le due misure cautelari interdittive dall'esercizio della professione, emesse dal gip del Tribunale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

