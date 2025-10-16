Montevarchi nuovo spazio per l' attività motoria alla scuola primaria Del Lungo

16 ott 2025

Un nuovo spazio per l'attività motoria alla scuola primaria Isidoro Del Lungo di Montevarchi. È questo il risultato di un intervento di riqualificazione da 10mila euro che l'amministrazione comunale ha effettuato recuperando un'aula all'interno dell'edificio storico, accogliendo la richiesta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

