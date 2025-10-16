Montevarchi nuovo spazio per l' attività motoria alla scuola primaria Del Lungo
Un nuovo spazio per l'attività motoria alla scuola primaria Isidoro Del Lungo di Montevarchi. È questo il risultato di un intervento di riqualificazione da 10mila euro che l'amministrazione comunale ha effettuato recuperando un'aula all'interno dell'edificio storico, accogliendo la richiesta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
Coppa Itala 32esimi di finale AC Prato Vs Aquila Montevarchi 2-1 ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? - facebook.com Vai su Facebook
Montevarchi, nuovo spazio per l'attività motoria alla scuola primaria Del Lungo - Intervento di riqualificazione da 10mila euro che l'amministrazione comunale ha effettuato recuperando un'aula all'interno dell'edificio storico ... Come scrive arezzonotizie.it
Un nuovo spazio per l'attività motoria alla Primaria Isidoro del lungo di Montevarchi - E' questo il risultato di un intervento di riqualificazione da 10 mila euro che l'Amministrazione comunale ha effettuato recuperando un'aula all'interno dell'edificio storico ... Segnala lanazione.it