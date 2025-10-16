Montevarchi | in difesa arriva il centrale Coly

Corre ai ripari il Montevarchi, alle prese con l’emergenza infortuni e con una difesa diventata, dopo sette turni di campionato e i quattro gol subiti domenica scorsa dall’Orvietana, la più perforata del girone E di serie D. Nella serata di lunedì la società presieduta da Angelo Livi ha ufficializzato il tesseramento del centrale difensivo Paolo Sadia Coly (nella foto). Atleta dal fisico possente, un metro e 87 di altezza, il neo rossoblù è nato in Senegal nel 2003 e nella passata stagione ha militato nel Seravezza Pozzi. Già a disposizione di Simone Marmorini, il difensore si è distinto a livello giovanile nel Frosinone e nella Primavera dell’Entella, oltre ad aver vestito per un paio d’anni la maglia della Lodigiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

