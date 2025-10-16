montemurlo trionfa ai mondiali del fungo

Montemurlo, 16 ottobre 2025 – Montemurlo ha i suoi campioni del mondo. La squadra “L’Asse della cappella”, tutta montemurlese, ha conquistato la maglia iridata al Campionato mondiale del Fungo al Cerreto, totalizzando 84 punti e superando le 60 squadre in gara. “Abbiamo vinto il mondiale del fungo – racconta con emozione Alessio Nincheri –. Siamo amici fraterni, uniti da una passione autentica. È stata un’avventura incredibile, tre giorni vissuti tra i sentieri e un bungalow nel bosco. Un’esperienza che resterà per sempre nei nostri cuori, vissuta nel pieno rispetto della natura, un qualcosa davvero di speciale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

