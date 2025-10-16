Montecatini Biagio Izzo in scena al Teatro Verdi col suo monologo comico

Montecatini Terme, 15 ottobre 2025 – Biagio Izzo show, un monologo ironico e divertente in cui l’attore partenopeo si racconta tra gag e risate. Biagio Izzo porta sul palco la sua comicità di moderno Pulcinella. Appuntamento domenica 19 ottobre alle ore 21 al Teatro Verdi di Montecatini, quando andrà in scena un monologo comico e appassionato in cui l’attore amato dal grande pubblico si racconta tra aneddoti di vita quotidiana e gag, portando a teatro il calore della comicità napoletana. Biagio Izzo in questo spettacolo espone la sua napoletanità con la comicità popolare di un moderno Pulcinella, un one man show, fatto di momenti ironici, aneddoti di vita quotidiana, e tutto il calore della comicità napoletana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, Biagio Izzo in scena al Teatro Verdi col suo monologo comico

Leggi anche questi approfondimenti

Inaugurazione del comitato elettorale a Montecatini Terme del candidato per il Partito Democratico della provincia di Pistoia Bernard Dika - facebook.com Vai su Facebook

Montecatini, Biagio Izzo in scena al Teatro Verdi col suo monologo comico - Il 19 ottobre in ‘Biagio Izzo show’ l’attore si racconta tra aneddoti di vita quotidiana e gag all’insegna della comicità napoletana ... Lo riporta msn.com

L’arte della truffa e l’estro napoletano secondo Biagio Izzo - Scanzonato, brillante, emblema dell’anima e dell’estro tutto napoletano, Biagio Izzo sarà oggi di scena al teatro Michelangelo con la nuova commedia "L’arte della truffa". Riporta ilrestodelcarlino.it

Biagio Izzo, in scena al Teatro Troisi: arriva lo spettacolo “EsseOEsse” - 00) il palcoscenico del Teatro Troisi di Napoli – storico presidio culturale di via Leopardi, diretto con passione da Pino Oliva – si ... Lo riporta ilmattino.it