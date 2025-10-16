Montaldo Torinese celebra l' autunno | in scena c' è la Festa del Bollito

Torinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montaldo Torinese fervono i preparativi per la Festa del Bollito, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre con il patrocinio e il sostegno della Città metropolitana di Torino. Venerdì 24 nella sede della Polisportiva di via Marentino 3 andrà in scena la commedia "Shakespeare x 2" con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

