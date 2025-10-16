Montalbano batte anche Silvia Toffanin dopo Raoul Bova | il segreto di un successo senza tempo

Non c’è niente da fare. “Il commissario Montalbano” resta imbattibile anche se ad andare in onda in questo scorcio iniziale di stagione tv sono le repliche delle repliche delle repliche. Sembra incredibile eppure niente hanno potuto le nuove puntate della terza stagione di “Buongiorno mamma!” che su Canale 5 schierava un attore amato come Raoul Bova. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Montalbano batte anche Silvia Toffanin, dopo Raoul Bova: il segreto di un successo senza tempo

Approfondisci con queste news

“La ruota della fortuna” di Gerry Scotti supera di nuovo “Affari tuoi”. In prima serata, Montalbano batte “This is me” di Silvia Toffanin nonostante gli ospiti d’eccezione: https://fanpa.ge/zO3NG - facebook.com Vai su Facebook

#AscoltiTv: Montalbano batte Toffanin. Bene Cazzullo, male Labate, malissimo Giannini - X Vai su X

Ascolti tv, Montalbano in replica batte Toffanin. Gerry Scotti continua a volare - Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti ... Si legge su iltempo.it

This is me, flop di Silvia Toffanin su Canale Cinque? Il web esplode/ “Dominio imbarazzante della Rai” - Il portale 361 Magazine commenta il divario tra Canale Cinque e il primo canale come un “Dominio imbarazzante della Rai”. ilsussidiario.net scrive

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Montalbano (in replica) batte Silvia Toffanin, sul podio anche Chi l'ha visto?. Gerry Scotti sempre leader - Il palinsesto televisivo di ieri, mercoledì 15 ottobre, ha offerto ai telespettatori fiction, serie tv e programmi ... Riporta msn.com