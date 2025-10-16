Montalbano batte anche Silvia Toffanin dopo Raoul Bova | il segreto di un successo senza tempo

Milleunadonna.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è niente da fare. “Il commissario Montalbano” resta imbattibile anche se ad andare in onda in questo scorcio iniziale di stagione tv sono le repliche delle repliche delle repliche. Sembra incredibile eppure niente hanno potuto le nuove puntate della terza stagione di “Buongiorno mamma!” che su Canale 5 schierava un attore amato come Raoul Bova. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Montalbano batte anche Silvia Toffanin, dopo Raoul Bova: il segreto di un successo senza tempo

