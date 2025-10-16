Montagna Ghezzi Anef | servizi e lavoro per tenerla viva tutto l' anno
Milano, 16 ott. (askanews) - A margine di Apreski - Milano Mountain Show, la presidente di Anef, Valeria Ghezzi, ha ribadito che il futuro della montagna passa da servizi, lavoro e infrastrutture. "Non vogliamo comunità che siano una copia delle città - spiega - ma luoghi vivi, con scuole, ospedali e opportunità per chi decide di restare". "Anef è l'associazione che riunisce i gestori degli impianti a fune di tutta Italia - spiega Ghezzi - Raggruppa il 90% degli impianti a fune esistenti, la maggior parte turistici. La mission di Anef è naturalmente promuovere il trasporto fune in chiave di mobilità sostenibile, ma anche promuovere la montagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Salita al Grignone da Balisio via Ghezzi F.Ernesto Riva - facebook.com Vai su Facebook
Montagna, Ghezzi (Anef): servizi e lavoro per tenerla viva tutto l'anno - Milano Mountain Show, la presidente di Anef, Valeria Ghezzi, ha ribadito che il futuro ... Da notizie.tiscali.it
‘Pienone’ sulle Alpi nell’estate 2025, ora i gestori sognano una stagione lunga 12 mesi l’anno - I dati dell'estate 2025 relativi all'utilizzo delle funivie da parte dei turisti sono molto buoni, con "lunghe file" e "pienone" in alcuni periodi. Riporta dire.it
Anef, cresce il turismo in montagna, +3,5% in due anni - "Il bilancio estivo è con il segno positivo, con risultati ottimi nella maggior parte delle località, anche se la criticità resta il meteo: siamo infatti strettamente correlati alle condizioni ... Secondo rainews.it