Milano, 16 ott. (askanews) - A margine di Apreski - Milano Mountain Show, la presidente di Anef, Valeria Ghezzi, ha ribadito che il futuro della montagna passa da servizi, lavoro e infrastrutture. "Non vogliamo comunità che siano una copia delle città - spiega - ma luoghi vivi, con scuole, ospedali e opportunità per chi decide di restare". "Anef è l'associazione che riunisce i gestori degli impianti a fune di tutta Italia - spiega Ghezzi - Raggruppa il 90% degli impianti a fune esistenti, la maggior parte turistici. La mission di Anef è naturalmente promuovere il trasporto fune in chiave di mobilità sostenibile, ma anche promuovere la montagna.

© Quotidiano.net - Montagna, Ghezzi (Anef): servizi e lavoro per tenerla viva tutto l'anno