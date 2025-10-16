Monolik al Fabrique per una serata all' insegna dell' elettronica
Sabato 18 ottobre al Fabrique arriva Monolik, cantautore e produttore tedesco di fama internazionale.Il pubblico del Fabrique si farà travolgere dall’energia e dai ritmi ipnotici della sua musica.L'artistaMonolink, nome d’arte di Steffen Linck, fonde una narrazione emotiva e intima tipica del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
