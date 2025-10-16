"Pronti, come sempre, a dialogare con tutti", dice Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana Nord davanti al risultato delle elezioni regionali che ha confermato Eugenio Giani al timone della Toscana ed ha portato anche nuovi volti in consiglio. "Da associazione apartitica quale siamo non abbiamo forze politiche di riferimento ma rapporti trasparenti e da parte nostra costruttivi con ogni interlocutore – spiega Fabia Romagnoli (nella foto) –. Congratulazioni al confermato presidente Giani; con lui, così come con la minoranza presente in consiglio regionale, continueremo a dialogare con la consueta franchezza e linearità, anche e soprattutto per il tramite di Confindustria Toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mondo delle imprese e politica: "Ora si riservi più attenzione alla nostra Toscana industriale"