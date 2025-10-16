Mondiali di Ciclismo su Pista 2025 19 Azzurri convocati | obiettivo podio
Si svolgeranno a Santiago del Cile gli imminenti Mondiali di Ciclismo su Pista 2025. La competizione è in programma dal 22 al 26 ottobre e in gara ci saranno 19 Azzurri, che puntano al successo. Gli Azzurri convocati, le gare specifiche e il programma – Fonte agcconi.it. L’Italia, guidata dai tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa, si presenterà al via nella capitale sudamericana con ben 19 azzurri (sei donne e 13 uomini). In campo femminile la scelta è ricaduta su Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece e Federica Venturelli mentre in quello maschile difenderanno il tricolore Elia Viviani, che al termine della manifestazione iridata in terra cilena porrà fine alla propria gloriosa carriera da ciclista professionista, Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Serra e Davide Stella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
