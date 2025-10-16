Mondiali 2026 già venduti oltre un milione di biglietti in ben 212 paesi diversi Le Parisien
Si avvicinano sempre di più i Mondiali di calcio del 2026 che vedranno per la prima volta partecipare ben 48 squadre, anziché 32. La prevendita dei biglietti promette bene, visto che sono stati già acquistati oltre un milione, pur se ancora non si conoscono tutte le squadre partecipanti, né le partite e né i gironi. Mondiali 2026, venduti oltre un milione di biglietti. Le Parisien scrive: “Il successo promette di essere immenso. A otto mesi dalla Coppa del Mondo Fifa 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, le prime vendite di biglietti sono già un successo. In un comunicato stampa diffuso oggi, la Fifa ha annunciato che sono stati acquistati oltre un milione di biglietti durante la prevendita, aperta a metà settembre”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
