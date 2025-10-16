Moncler mette in scena il calore dell’amicizia con Robert De Niro e Al Pacino

Per la prima volta in assoluto, due icone del cinema come Al Pacino e Robert De Niro si ritrovano insieme per una campagna. Non sul set di qualche produzione cinematografica, cosa abbastanza rara come vedremo più avanti, bensì per Moncler che attraverso i volti delle due leggende di Hollywood lancia la campagna ‘Warmer Together’. Ecco di cosa si tratta. Che cosa è Warmer Together di Moncler. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moncler (@moncler) Nelle intenzioni, ‘Warmer Together’ è un progetto che va oltre il semplice voler promuovere capi d’abbigliamento: è un racconto sulla relazione autentica, sul calore emotivo e sull’importanza del legame umano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Moncler mette in scena il calore dell’amicizia con Robert De Niro e Al Pacino

Altre letture consigliate

Dopo l’Inter han dovuto mettere in coppia De Niro e Al Pacino, per stare sullo stesso livello. Bravò Moncler! - X Vai su X

Paninaro Bircide. . Ecco la mia recensione del nuovissimo libro "TROOOPPO GIUSTO!" di ENZO BRASCHI, la copertina è morbida di colore nero lucido con al centro una foto storica di Enzo Braschi nelle classiche vesti del Paninaro, ha indosso un Moncler ve - facebook.com Vai su Facebook

Al Pacino e Robert De Niro insieme per Moncler: in un video le due leggende del cinema tra calore e amicizia - Realizzata a New York dal celebre ritrattista Platon, la campagna si compone di intensi scatti in bianco e nero e di brevi filmati di backstage ... Si legge su lasicilia.it

La nuova campagna di Moncler racconta un’amicizia iconica - Warmer Together è la nuova campagna del brand che mette al centro l’emozione dello stare insieme, attraverso la co ... Segnala collater.al