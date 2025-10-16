Momento di gelo tra Hamilton e Brad Pitt prima del film sulla Formula 1 | Non l'ha presa bene

Lewis Hamilton non era convinto dalla scelta di Brad Pitt come attore protagonista del film sulla Formula 1: una sua osservazione ha portato la produzione a fare qualche modifica per rendere tutto più realistico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Momento di gelo tra Hamilton e Brad Pitt prima del film sulla Formula 1: “Non l’ha presa bene” - Lewis Hamilton non era convinto dalla scelta di Brad Pitt come attore protagonista del film sulla Formula 1: una sua osservazione ha portato la produzione ... fanpage.it scrive

Hamilton, un film con Brad Pitt? È vero, ma non dico di più - Dalla realtà alla fiction nel segno di Lewis Hamilton che nella conferenza stampa Fia in vista del Gp dell'Azerbaijan svela ... Da ansa.it

Brad Pitt reciterà in un film prodotto da Lewis Hamilton - Un avvistamento sospetto ha subito scatenato il gossip: cosa ci fa Brad Pitt ad Austin, nei box del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, intento a chiacchierare con Lewis Hamilton? Segnala elle.com