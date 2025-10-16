Molla la Lega Il generale Vannacci assediato dai suoi team

“Molla la Lega”. Torna indietro, generale. Da Varese a Viterbo, passando per la Toscana: sono vannacciani, della prima e dell’ultima ora. Ma adesso cominciano a farsi qualche domanda. &. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Molla la Lega". Il generale Vannacci assediato dai suoi team

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo mesi di tira e molla, Matteo Salvini riesce a spuntarla: sarà Alberto Stefani, suo vice e fedelissimo, il candidato della Lega per il dopo-Zaia in Veneto. Una scelta che mette fine a settimane di tensioni, incontri segreti e trattative sottili tra i partiti della maggi - facebook.com Vai su Facebook

"Molla la Lega". Il generale Vannacci assediato dai suoi team - La bersagliera Bardelli, che guida il Team di Varese: “Il mondo al contrario non si raddrizza camminando accanto a chi l’ha ribaltato”. Come scrive ilfoglio.it

“Vannacci ha distrutto la Lega“. L’ex consigliere regionale Baldini riaccende le polemiche interne - “Se vogliamo evitare che dal 4,38% la Lega scenda ulteriormente ai suoi minimi storici, il Generale deve essere immediatamente congedato dai ruoli di guida del partito. Segnala lanazione.it

La Lega e l’effetto Vannacci (che non c’è): “Poco da commentare, chi vota ha sempre ragione” - Nonostante l’impegno del generale che aveva lavorato a lungo sulla composizione delle liste, il risu ... Da lanazione.it